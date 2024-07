Calciomercato Lazio | Alternative a Greenwood: in lista un vecchio pallino

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La trattativa per Mason Greenwood è quella principale per il calciomercato della Lazio. Dopo la chiusura per Nuno Tavares, il presidente Lotito e il ds Fabiani stanno concentrando tutti i loro sforzi sull'inglese: la giornata di oggi sarà fondamentale per capire se per il classe 2001 il club biancoceleste rappresenta la prima scelta e in caso contrario si virerà sulle alternative. Lotito sulle colonne de Il Messaggero ha rivelato: "Ho detto un nome 10 volte più forte (riferendosi all'alternativa a Greenwood, ndr), sì, ma sapete che a volte io gioco. È vero, però, ho un altro nome giovane nascosto".

Le parole di Lotito aprono l'interrogativo sul nome. Finora la Lazio ha trattato Samardzic dell'Udinese e Stengs del Feyenoord, che però in questo momento sono piste accantonate. Dalla Spagna è stato rilanciato Vitor Roque del Barcellona, parte dell'entourage di Martial ha visitato Formello, il Messaggero inserisce anche Jobe Bellingham, fratello del fenomeno Jude. Il centrocampista del Sunderland, classe 2005, era stato sondato già lo scorso inverno insieme al compagno di squadra Jack Clarke.

