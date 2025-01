Calciomercato Lazio | Belahyane, Fabrizio Romano conferma: "Trattativa concreta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Ieri ve lo avevamo anticipato in esclusiva, oggi arriva anche la conferma da parte del noto esperto di mercato Fabrizio Romano: la Lazio è tornata su Reda Belahyane. Il club biancoceleste, infatti, ha riavviato i contatti con l'Hellas Verona per assicurarsi il trasferimento del centrocampista classe 2004, gradito a Formello da qualche mese, fin da quando sotto la gestione Zanetti ha iniziato a mettere in mostra tutte le sue qualità. Come anticipato e come scrive anche Fabrizio Romano, sarebbero già state avviate le trattative tra i due club per trovare l'accordo economico, l'esperto di mercato si sbilancia e tra i commenti del suo post su 'X' parla di una: "Trattativa concreta". La volontà dei biancocelesti, infatti, sarebbe quella di anticipare la concorrenza di club blasonati, tra i quali rientrerebbero anche il Chelsea, in attesa di novità sul futuro di Casadei, mentre lo stesso Romano ha smentito una trattiva in corso con l'Olympique Marsiglia. Nel frattempo, da Verona si guardano intorno per l'eventuale sostituto che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato individuato in Marko Pasalic, fratello di Mario, del Rijeka.