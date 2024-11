Calciomercato Lazio | Bondo occasione per gennaio: suggestione o verità?

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio pensa a un rinforzo in vista del mercato di gennaio. La rosa è corta a centrocampo e l'infortunio di Castrovilli, che a meno di sorprese resterà in rosa e non verrà sostituito da Akpa Akpro, restringe ancora di più il bagaglio di scelte per Marco Baroni. Ragion per cui la finestra invernale potrebbe essere l'occasione giusta per aggiungere quel tassello che manca alla squadra. In tal senso, tra i tanti nomi accostati nelle ultime settimane c'è stato anche quello di Warren Pierre Bondo, centrocampista classe 2003 di proprietà del Monza e che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato monitorato dalla dirigenza biancoceleste in occasione della sfida dell'U-Power Stadium, vinta dai biancocelesti per 0-1 con rete di Zaccagni. Il profilo di Bondo è tra quelli che rispecchiano l'idea di calcio di Baroni: un giocatore dinamico, fisico, ma anche con qualità e che ha grandi margini di crescita. Citato anche nell'edizione odierna del Corriere dello Sport in occasione del summit previsto tra la società e Baroni, però, il quotidiano ha sottolineato come si tratterebbe per il momento solo di una suggestione che non avrebbe trovato conferme in quel di Formello.