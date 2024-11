Lazio, aspettando Castrovilli: Dele Bashiru scalpita, ma occhio alle mosse a sorpresa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La pausa per le nazionali servirà anche a società e allenatore per capire quali potrebbero essere gli scenari da gennaio anche tenendo conto degli infortuni. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Castrovilli si è operato, avrà bisogno di tempo per recuperare (15-20 giorni) ma la società non ha intenzione di scambiare il suo nome nella lista con quello di Akpa Akpro.

Rimanendo sul centrocampo, gli occhi sono anche puntati du Dele Bashiru, visto contro il Twente. Ora il nigeriano attende di macinare più minuti in campo poiché sa di aver trovato poco spazio in questo inizio di campionato (titolare contro Venezia e Udinese, 19 minuti tra Milan e Cagliari. In Europa League Dinamo Kiev, Nizza e Twente). Possibili mosse a sorpresa? Per ora sono state testate solo nella pausa di ottobre, come Patric a centrocampo per sopperire alle numerose assenze. Oggi lo spagnolo sta recuperando dall'infiammazione e dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni, magari riprendendo anche questo esperimento.