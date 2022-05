Calciomercato Lazio, c'è il sì di Carnesecchi: lo scorso agosto i primi sondaggi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Carnesecchi è il prescelto. La Lazio, alla ricerca di un portiere per sostituire il partente Strakosha, punta tutto sul giovane talento di proprietà dell'Atalanta e reduce dall'esperienza in prestito tra le fila della Cremonese. I biancocelesti continuano ad essere in contatto con l'agente Carpeggiani: il portiere vuole giocare a Roma, ha già detto sì, Lotito deve trovare l'accordo con Percassi. Niente di così semplice per il patron, che dovrà "scontrarsi" con una valutazione comunque di 15 milioni di euro. Al momento, l'offerta della Lazio sarebbe stata di 9 milioni più bonus.

Carnesecchi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è anche il preferito di Maurizio Sarri, che lo considera ideale per impostare un lungo futuro blindando la porta. Ha 21 anni, una carriera davanti e soprattutto tanto talento. I primi sondaggi - ecco il retroscena - risalgono ad agosto scorso. A partire da quel momento la Lazio non l'ha mai mollato, da gennaio è diventato un nome caldo, la sessione estiva può essere quella dell'assalto finale per strapparlo alla concorrenza. È il portiere dell'Under 21, sogna di diventare un big in Nazionale maggiore. Diventare titolare della squadra biancoceleste, in questo senso, potrebbe essere lo step precedente rispetto alla chiamata di Mancini.

