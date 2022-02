Calciomercato Lazio, cercasi vice Immobile: si studia Bayo

Immobile non c'è e si nota. La necessità di un vice Ciro era evidente, a gennaio è arrivato Cabral: sta provando ad adattarsi, non è semplice, complice anche la condizione fisica non ottimale (era reduce da 40 giorni di stop ndr). Il mercato, insomma, non ha aiutato Sarri, si deve fare di necessità virtù, sperando che Immobile torni presto a disposizione e non soffra più imprevisti fisici. Il bomber non s'era mai fermato così tanto da quando veste la maglia biancoceleste, ha saltato cinque partite di campionato, un record negativo che Inzaghi non aveva mai sperimentato. Immobile ha festeggiato da poco il compleanno, ha spento 32 candeline, è un super professionista, l'età non è un problema ancora, ma è evidente che una stagione da 50 e più partite possa portare stop e imprevisti, condizionare anche un Iron Man come Ciro. Nel progetto di restyling della Lazio, insomma, c'è bisogno anche di un attaccante di scorta, magari giovane, capace di muoversi principalmente da prima punta. Va bene i jolly offensivi, ma poi serve qualcuno che possa fare le veci del totem con il 17 sulle spalle. La Lazio si sta guardando intorno, ci sono diversi nomi sul taccuino della società, come quello di Jonathan Burkardt del Mainz, seguito già a gennaio, identikit gradito al tecnico. Classe 2000, colonna dell’Under 21 tedesca, Burkardt è un attaccante rapido, dotato di buona tecnica, capace di lavorare sulla profondità. Quest’anno ha segnato 7 gol in 23 presenze, uno ogni 253’, non numeri clamorosi, ma il ragazzo è giovane, può crescere. Il cartellino costa circa 10 milioni di euro.

BAYO - Valutazione simile a quella di Mohamed Bayo, attaccante del Clermont, la squadra della città in cui è nato. Bayo è un ’98, sta stupendo Ligue 1, ha messo a segno 10 reti in 20 presenze, l'ultima domenica contro il Marsiglia. È nato in Francia, ma ha scelto la Guinea come nazionale, ha partecipato alla Coppa d’Africa, ma non ha inciso come avrebbe voluto. Bayo ha potenza e velocità, è stato accostato a diversi colleghi illustri da Origi a Osimhen (forse è più simile al primo), è un attaccante moderno, ha fiuto del gol e buona tecnica. Su di lui ci sono diversi club francesi e non solo, anche il Milan ha effettuato un sondaggio. A gennaio s'era fatto vivo il West Ham, senza però affondare il colpo definitivamente. La Lazio lo sta monitorando, per ora non si segnalano contatti tra i club, è uno dei nomi tenuti d’occhio in vista dei prossimi mesi, quando bisognerà stringere il cerchio e decidere su chi affondare il colpo, anche in base a quelle che saranno le disponibilità economiche. Una qualificazione in Champions, a oggi complicata, ovviamente cambierebbe gli scenari, così come la cessione di un big. Bisogna definire le strategie, avverrà più avanti. Intanto, però, la Lazio comincia a selezionare profili da studiare, c’è anche Bayo tra questi.

