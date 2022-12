Calciomercato Lazio, chi è Erkin: il mattatore europeo dal destino biancoceleste

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Forse i più attenti se lo ricorderanno per quei quarti di finale che spensero il sogno europeo della Lazio. Era l'11 aprile 2013 e la squadra di Vladimir Petkovic, costretta a rimontare il 2-0 dell'andata, ospita il Fenerbahce allo Stadio Olimpico di Roma. Tra le fila dei tuchi militava Caner Erkin, terzino sinistro che nella giornata di oggi è stato accostato alla società biancoceleste come possibile colpo low cost. Dopo il momentaneo 1-0 di Lulic, che aveva ridato speranza a una Lazio agguerrita, fu proprio Erkin a punire Petkovic e biancocelesti, fissando il punteggio sul definitivo 1-1 e decretando l'eliminazione della squadra biancoceleste.

LA CARRIERA - Nato trentaquattro anni fa a Balikesir, in Turchia, Erkin ha giocato per quasi tutta la sua carriera nella terra Natale, vestendo le maglie del Fenerbahce (250 presenze), del Besiktas (122), del Manisaspor (40), del Galatasaray (30) e, l'ultima prima di svincolarsi, quella del Fatih Karagümrük (43) di Andrea Pirlo. Ha un'ottima partecipazione anche con la nazionale della Turchia, nella quale ha totalizzato 63 presenze. Sono state solamente due le esperienze fuori dalla Turchia nella sua carriera: in Russia al CSKA Mosca e proprio in Italia, dove ha vestito la maglia dell'Inter.

L'INTER E L'ITALIA - La sua esperienza neroazzurra nel 2016, però, non ha fruttato come previsto. Nei sei mesi in cui è stato a Milano, infatti, Erkin non è sceso in campo neanche una volta e, come rivelato in un'intervista rilasciata qualche anno dopo, la colpa sarebbe tutta dell'allenatore in quel momento all'Inter: De Boer. "L’atteggiamento di Frank de Boer nei miei confronti non era affatto piacevole. Mi ha lasciato fuori come se fossi un giocatore appena uscito dalle giovanili. E questo non era accettabile”. Ad aver voluto Erkin all'Inter, in effetti, fu proprio l'ex Lazio Roberto Mancini che, però, lasciò la panchina poco dopo il suo arrivo: "Riponeva molto fiducia in me, fui molto triste quando lui andò via".

Insomma, la possibilità di approdare alla Lazio per Erkin rappresenterebbe un bello scherzo del destino. Da mattatore dei biancocelesti, potrebbe tornare in Italia sotto la guida di Sarri per riscattarsi di quanto vissuto sei anni fa in neroazzurro. Oggi il terzino turco è molto più maturo e cosciente rispetto a qualche anno fa, sa bene cosa lo aspetterebbe tornando nel 'Bel Pese' e accettando dimostrebbe un'eventuale offerta biancoceleste dimostrebbe anche grande forza di volontà e grinta.

LE CARATTERISTICHE - La sua carriera inizia nel ruolo di esterno offensivo, prima di essere arretrato a terzino, mantenendo le sue qualità offensive e aggiungendo una grandissima quantità di corsa. Una delle sue caratteristiche principali è l'abilità nel tirare i calci da fermo, la quale ha contribuito al raggiungimento di quota 115 assist in carriera, oltre ai 34 gol realizzati. Vanta una buona esperienza internazionale: ben 65 presenze in competizioni europee (18 in Champions League e 47 in Europa League) su 534 totali.