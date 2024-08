Calciomercato Lazio | Corsa a tre per Cancellieri: le ultime

E' corsa a tre per Matteo Cancellieri. L'attaccante classe 2002 è uno fuori dal progetto Lazio ed è uno dei primi nomi sulla lista delle uscite. Il club biancoceleste vuole evitare prestiti secchi o con diritto di riscatto. Si lavora per una cessione a titolo definitivo per fare cassa, al massimo un prestito con obbligo di riscatto. Nessuna pista estera, ma ben tre squadre italiane interessate. Si tratta del Monza, che ci aveva già provato nelle scorse ore, e delle neopromosse Parma e Como. La Lazio aspetta l'offerta giusta per lasciare andar via Cancellieri.

