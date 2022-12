Calciomercato Lazio, cosa succede se Pedro non rinnova? Pronto il piano B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Cosa farà la Lazio nel caso in cui Pedro non dovesse rinnovare? Lo spagnolo è in scadenza fra sei mesi e di rinnovo non vuole parlare (almeno per ora). Lotito si farà vivo con l'anno nuovo, nel mentre prepara il piano B. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la società sta prendendo in considerazione il profilo di Martin Ojeda. L'argentino classe '98 è un'ala sinistra, adattabile anche a destra, in scadenza a dicembre 2023 e costa circa 8 milioni di euro. È stato proposto ai biancocelesti, ma nella terra di Messi ha tante richieste (il Boca gli ha messo gli occhi addosso). Tutto dipende da cosa deciderà di fare Pedro.