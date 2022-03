Calciomercato Lazio, da Zaccagni a Correa: ufficiali i costi di acquisti e cessioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha reso nota la semestrale dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 dalla quale si evincono i costi di acquisti e cessioni dell'ultima sessione estiva di mercato. Felipe Anderson ha firmato fino al 2024 ed è costato 3 milioni, Zaccagni fino al 2025 ed è costato 7.1 milioni, Basic 7.1 fino al 2026; il Genoa ha versato nelle casse della Lazio 2 milioni di euro per Caicedo; Luka Romero ha firmato fino al 2023 (essendo minorenne poteva sottoscrivere solo questo tipo di contratto, quando sarà maggiorenne potrà firmare un accordo diverso) ed è costato 178 mila euro; il procuratore di Raul Moro ha percepito un milione in più oltre a quello di questa primavera per il rinnovo del giocatore. Correa invece è stato ceduto per 28.5 milioni di euro e il suo nome compare comunque nella semestrale del 2021 nonostante il riscatto scattasse al primo punto conquistato dall'Inter nel 2022.

IN AGGIORNAMENTO...