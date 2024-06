Calciomercato Lazio | Dia e Noslin piste calde: la società fissa la scadenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel pomeriggio c'è stata una riunione telematica tra la Lazio e Marco Baroni. Nelle ore precedenti infatti la società biancoceleste aveva stretto nuovi contatti con il Verona per Noslin e aveva incassato il gradimento di Dia, dopo un periodo di riflessione. Il discorso relativo all'attaccante della Salenitana infatti era stato aperto nel mese di maggio, insieme alla trattativa per Tchaouna, e poi si era interrotto per la volontà del giocatore di aspettare eventuali offerte dalla Premier League. Nelle scorse ore il club granata ha informato la Lazio del fatto che Dia sia convinto di sbarcare a Roma, anche se da quello che risulta alla nostra redazione, gli agenti non hanno ancora contattato la società biancoceleste: se nella giornata di domani non dovesse esserci un contatto la pista Dia perderebbe peso, passando in secondo piano rispetto a Noslin.

Dia e Noslin sono profili alternativi. In programma c'è l'acquisto di uno dei due, a meno di un rilancio importante del Girona per Castellanos o clamorose offerte di altri club, al momento improbabili. Baroni quindi ripartirà da Immobile, molto probabilmente da Castellanos e da un terzo attaccante che sarà uno tra Dia e Noslin. Il primo porterebbe maggiore esperienza, anche se nel 4-2-3-1 o 4-3-3 potrebbe ricoprire soltanto la posizione di attaccante centrale, mentre il secondo entrerebbe in competizione anche sull'esterno, fornendo a Baroni una freccia in più nel suo arco.

