Calciomercato Lazio | Folorunsho, avanti a piccoli passi: ecco gli sviluppi

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio chiude per Dia, poi l’assalto a Michael Folorunsho. Ma con tempi ben scanditi. Il centrocampista è il prescelto per dare ulteriore forza e intensità al reparto di Baroni, ma la fumata bianca non sarà immediata. Martedì c’è stato un primo incontro tra Lotito e l’agente di Folo, Mario Giuffredi, per parlare dell’ingaggio del ragazzo e delle strategie da mettere in atto per arrivare al sì del Napoli. Folorunsho vuole fortemente la Lazio, non ci sono problemi sull’intesa con lui e il suo agente. L’ex Bari e Verona guadagnerebbe, a Roma, 1,2 milioni a stagione, quello che oggi percepisce a Napoli dopo il rinnovo fino al 2029 siglato qualche settimana fa. Va trovato l’accordo con De Laurentiis che valuta Folorunsho 12 milioni di euro. La Lazio vorrebbe provare a chiudere con la stessa formula con la quale sono stati chiusi gli affari Rovella e Pellegrini: prestito secco per un anno, poi nuovo prestito con obbligo di riscatto.

ATTESA - Una formula che il Napoli può anche prendere in considerazione, a patto che la Lazio alzi l’offerta economica, magari inserendo qualche bonus di facile raggiungimento. Se invece non si vuole andare oltre i 12 milioni, la Lazio deve proporre una formula diversa. Questo il De Laurentiis-pensiero. Per questo l’operazione non vivrà svolte immediate, si andrà oltre il weekend, lavorando intanto sulle cessioni, per liberare spazio in organico e nuove risorse economiche. Folorunsho freme, vuole la Lazio, il suo agente si sta occupando della trattativa, i rapporti tra la società biancoceleste e Giuffredi sono ottimi, soprattutto dopo il rinnovo di Zaccagni. Folo non vede l’ora di tornare, ma sa che servirà pazienza, Lotito non ha fretta, vuole ottenere il sì alle proprie condizioni, giocando sulla necessità del Napoli di cedere i giocatori fuori dal progetto di Conte. Nessuna accelerata nelle prossime ore, l’attesa si prolungherà oltre la prima con il Venezia. Dalla prossima settimana poi si entrerà nel vivo.

