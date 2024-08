Calciomercato Lazio | Folorunsho in stand-by: priorità alle cessioni

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Michael Folorunsho in orbita Lazio è in questo momento in stand-by. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società biancoceleste avrebbe deciso di dare la priorità alle cessioni e solo dopo, eventualmente, tornare sul centrocampista del Napoli. Una questione di priorità che ha costretto la dirigenza a fare delle scelte per snellire la lista e i calciatori presenti in rosa. Folorunsho resta comunque un nome nella lista del direttore sportivo Fabiani che, qualora dovesse esserci l'esigenza, potrebbe riprendere quota nelle prossime settimane. Sarà comunque necessario trovare un accordo che faccia felici tutti. La Lazio insiste sulla formula del prestito biennale con obbligo di riscatto e non vorrebbe superare quota 10 milioni di euro, cifra e formule che non convincono un Napoli che vorrebbe guadagnarci di più, ma che comunque sarà costretto a cederlo dopo averlo escluso dalla rosa di Conte. Importante in quest'ottica potrebbe essere la volontà del giocatore stesso che ha dato la propria priorità alla Lazio, consapevole di tornare nel club in cui è cresciuto e che ha sempre tifato. Come vi avevamo anticipato, dunque, si parla di una trattativa lenta e da ultimi giorni di mercato. La Lazio se procederà lo farà a piccoli passi, ma solo dopo aver risolto le proprie priorità.