Calciomercato Lazio | Frenata nella trattativa per Dele-Bashiru: i dettagli

In attesa dell'ufficialità del nuovo tecnico la Lazio sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa. Tra i diversi nomi, negli ultimi giorni, i contatti con gli agenti di Fisayo Dele-Bashiru, calciatore dell'Hatayspor, sono stati frequenti.

Dele-Bashiru, nigeriano con passaporto inglese, è reduce da un'ottima stagione fatta di 36 presenze, 8 gol e 5 assist e la Lazio nell'ultimo periodo ha lavorato su due fronti: acquisto a titolo definitivo o prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni mettendo sul piatto un contratto da circa 1.5 milioni di euro.

Nelle ultime ore, come appreso dalla nostra redazione, la trattativa avrebbe però subito una fase di stallo in quanto al momento l'acquisto del giocatore non rappresenta un priorità assoluta. Il possibile approdo in biancoceleste non è ovviamente da escludere ma al momento ha subito un rallentamento.

