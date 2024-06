Calciomercato Lazio | Guendouzi, la Premier preoccupa: Emery insiste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'addio di Tudor è il primo passo verso la permanenza di Matteo Guendouzi in biancoceleste, ma potrebbe anche non essere sufficiente. Il centrocampista francese negli scorsi giorni aveva fatto valere le proprie ragioni un "o lui, o me" da mettere con le spalle al muro la società, anche se la sensazione è che la scelta fosse già stata presa. Il tecnico croato ha ufficialmente presentato le dimissioni, verrà sostituito a meno di sorprese da Marco Baroni - nelle prossime ore la firma - che come primo incarico avrà quello di offrire al numero '8' forti motivazioni per cui rinunciare a un ritorno in Premier League.

L'OFFERTA DELL'ASTON VILLA - Da Birmingham, infatti, nonostante gli ultimi eventi non hanno ancora rinunciato a 'Guendo'. Unai Emery, che lo ha allenato e lanciato quando era un giovane diciannovenne con la maglia dell'Arsenal, ora lo vorrebbe più cresciuto e maturo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il club di inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro. Una cifra elevata ma che comunque potrebbe non bastare a Lotito e Fabiani per approvare la sua cessione. La volontà della società, infatti, sarebbe quella di resistere a ogni tentativo e attualmente neanche un'offerta che arrivi ai 30 milioni potrebbe smuoverli dalla situazione.

LA VOLONTÀ DEL CALCIATORE - Le carte in tavola, però, potrebbe rimescolarsi improvvisamente qualora fosse il calciatore a spingere per la destinazione. Guendouzi, d'altronde, è rimasto in ottimi rapporti con il suo ex allenatore e, viste anche le ultime dinamiche in casa Lazio, potrebbe seriamente decidere di lasciare per andare in un campionato molto più competitivo e in una squadra in grande crescita. Una squadra che, lo scorso anno, si è assicurata la partecipazione alla prossima Champions League grazie all'incredibile quarto posto in campionato. Davanti a una pretesa di questo tipo anche il muro eretto dalla Lazio potrebbe crollare e se dovesse arrivare un'offerta sostanziosa, a quel punto il classe 1999 potrebbe anche preparare le valigie e partire per l'Inghilterra.