Calciomercato Lazio, il futuro di Luis Alberto e Milinkovic: le idee di Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Maurizio Sarri festeggia il secondo posto in classifica. Un risultato importante per i biancocelesti che staccano anche il pass per la prossima Champions League. Prestigio, fama, blasone e anche soldi da investire per rimpinguare la rosa a disposizione del tecnico e puntare a traguardi sempre più importanti. Il mercato sarà anche condizionato dalle partenze. Il futuro di Luis Alberto e Milinkovic può cambiare le strategie. "Ruoli dove investire? Non è facile dirlo se non si conosce il futuro di alcuni calciatori" Sarri è stato chiaro in conferenza stampa dopo Empoli e il riferimento allo spagnolo e al serbo è abbastanza chiaro. Il numero 10 ha vissuto un 2023 da autentico protagonista e ipotizzarlo lontano da Formello appare difficile. Sono lontani i tempin in cui il Mago chiedeva a più riprese la cessione per tornare in Spagna. L'ambiente Lazio sembra averlo conquistato e che finalmente sia entrato in sinergia con Sarri che per lui ha speso solo belle parole da gennaio in poi. Il giocatore a fine partita ha detto che dovrà parlare con il presidente, versione confermata da Lotito ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Luis Alberto, per cui si dice possa arrivare un'offerta importante dall'estero, vorrebbe un rinnovo contrattuale con ritocco dell'ingaggio ereditando, di fatto, l'accordo di Milinkovic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e l'intenzione di Kezman, suo agente, è quella di prendere tempo per far abbassare le pretese della Lazio. Al quotidiano Lotito è stato ermetico, ma ha fatto capire che proverà ancora una volta a confermare il numero 21 proponendogli un altro rinnovo. Qualora dovesse trovare muro da parte del giocatore, sarebbe disposto a lasciarlo partire ma solo alle condizioni dettate dalla Lazio. E sulle possibili contropartite, magari due in cambio del Sergente, ha risposto: "Non fate voli pindarici".

