Calciomercato Lazio, il rinnovo di Luis Alberto in settimana: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO, LUIS ALBERTO - Col 15° assist in campionato ha servito a Immobile il pallone del sorpasso sul Cagliari, ritrovando l'intesa smarrita con Ciro e quell'asse che spesso quest'anno ha fatto esultare la Lazio. Un passaggio verticale degno del miglior Luis Alberto, ispirato come prima del lockdown. La 15esima perla non è passata inosservata, in generale il rendimento dello spagnolo e la capacità di assistere i compagni in zona gol hanno fatto brillare gli occhi della società che proprio sugli assist baserà anche il nuovo contratto del "Mago". Come riporta la rassegna di Radiosei, la Lazio ha già pronto il rinnovo da 2,7 milioni più bonus che Luis Alberto firmerà in settimana. Sono attesi gli agenti del giocatore per chiudere il tutto e allungare la permanenza dell'ex Liverpool fino al 2025 (contratto attualmente in scadenza nel 2022). Dettagli definiti, presto il 10 di Inzaghi percepirà uno stipendio da top player, uno dei più alti nella rosa. È il giusto premio per un anno super.

