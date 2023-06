Calciomercato Lazio | Incontro con gli agenti di Marcos Leonardo: Lotito può chiudere

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Importante incontro andato in scena tra Claudio Lotito e Rafaela Pimenta, con cui aveva già definito le operazioni legate a Romagnoli e Pellegrini e che fa parte dell'agenzia che cura gli interessi di Marcos Leonardo. Il presidente della Lazio ha chiesto informazioni per il giovane attaccante classe 2003. La richiesta per il cartellino è di circa 10-12 milioni di euro con una clausola di rescissione fissata a 40. Lotito aspetta il via libera di Sarri per chiudere l'operazione. All'inizio della prossima settimana i due avranno un incontro per fissare gli obiettivi. Il brasiliano, 5 gol al Mondiale Under 20 e 23 in 73 presenze nella Serie A brasiliana, non è l'unico nome sulla lista. Resta valida la candidatura di Pinamonti che ha la stessa agenzia di procuratori. Dia e Openda costano troppo. Retegui era finito nel mirino, ma anche qui concorrenza e prezzo sono decisamente alti. Inoltre il Tigre lo cederà a fine campionato argentino, quindi nelle prime settimane di agosto. Resta viva anche l'ipotesi scambio Cancellieri-Bonazzoli con la Salernitana, ma per la Lazio non è una priorità.