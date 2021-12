Calciomercato Lazio, Inghilterra o Turchia: quale futuro per Muriqi?

Ha le valige pronte per lasciare Roma già a gennaio. L'avventura di Vedat Muriqi nella Capitale non è stata delle più semplici, anzi in verità non è quasi mai iniziata. Il futuro è ancora tutto da scrivere ma l'obiettivo della Lazio è di trovare un club che possa dargli continuità di gioco in modo da poter rivalutare il prezzo del cartellino. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sul kosovaro ci sarebbe l'interesse della sua ex squadra, il Fenerbahce, ma anche quella di Acun Ilicali imprenditore turco che sta per diventare il patron dell'Hull City che attualmente milita nella serie B inglese.

Ilicali sogna che l'attaccante possa arrivare in Inghilterra e tra i due, che sono amici, ci sono stati già dei contatti formali. Per ora nessuna offerta ufficiale ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe muoversi in maniera concreta.