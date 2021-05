Calciomercato Lazio, iniziano le riflessioni sulla difesa: i nomi

Nel prossimo calciomercato la Lazio lavorerà sulla difesa. In uscita ci sono Musacchio e quasi sicuramente Hoedt, mentre in entrata sicuro è Kamenovic. Da capire se il classe 2000 verrà schierato da terzo a sinistra o da quinto, in ogni caso arriveranno anche profili più esperti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei due nomi accostati alla Lazio sono Nikola Maksimovic del Napoli e Marc Oliver Kempf dello Stoccarda.

MAKSIMOVIC - Il serbo è in scadenza con il Napoli e già a gennaio si era parlato di un suo potenziale arrivo. Maksimovic compirà 30 anni il 25 novembre, ha esperienza internazionale (maturata con la maglia azzurra e nei sei mesi in prestito allo Spartak Mosca del 2018) e una certa duttilità tattica. Può giocare in tutte e tre le posizioni della retroguardia e addirittura terzino in una linea a quattro. Sul giocatore però c'è anche l'Inter e la richiesta del procuratore (Fali Ramadani) è abbastanza alta. Sarà una pista da tenere in grande considerazione.

KEMPF - L'altro nome accostato alla Lazio è Marc Oliver Kempf, in scadenza nel 2022 con lo Stoccarda. È un vecchio pallino del ds Tare, che lo segue dall'estate del 2017 quando vinse da protagonista gli Europei Under 21 con la Germania. L’anno successivo Kempf ha lasciato il Friburgo a parametro zero per andare allo Stoccarda, con cui i rapporti sono pessimi. Il giocatore non rinnoverà e spinge per una cessione. È un classe '95 di piede mancino, che potrebbe fare il centrale e il terzo a sinistra. Sicuramente un'occasione di mercato.

