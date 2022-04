Calciomercato Lazio, l'incontro porta i frutti sperati: Romagnoli è vicino

Giornata cruciale per il futuro del difensore che si svincolerà dal Milan a giugno. I biancocelesti vorrebbero regalarlo a Sarri...

AGGIORNAMENTO ORE 21.20 - La Lazio e Alessio Romagnoli sono più vicini. Mancano le firme, ma c'è intesa sull'ingaggio e il nero su bianco dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, probabilmente dopo la sfida tra i biancocelesti e il Milan in programma nel weekend dopo Pasqua. Accordo trovato sulla base di un contratto di cinque anni a 3 milioni a stagione più bonus che diventano facilmente raggiungibili e arrivano a sfiorare quota 3,5 milioni di euro. La Lazio è davvero vicina al primo colpo per la prossima stagione, Romagnoli al sogno di vestirsi per la prima volta di biancoceleste, i colori di cui è innamorato da sempre. Serve formalizzare, finché non ci sono le firme può accadere di tutto, sono le regole del mercato, tutti devono sottostare. Ma l'incontro tra Lotito, Tare ed Enzo Raiola ha dato frutti importanti: le parti si sono avvicinate sensibilmente, ora non resta che aspettare un nuovo incontro in cui presumibilmente arriveranno anche le firme.

AGGIORNAMENTO 17:15 - Claudio Lotito è arrivato a Formello. Il patron biancoceleste ha raggiunto il quartier generale dei capitolini e sta incontrando l'entourage del centrale che si svincolerà dal Milan. Tanta la voglia di entrambe le parti di provare a chiudere e si spera che si possa arrivare a un accordo

Alessio Romagnoli alla Lazio, può essere una giornata di svolta. L'entourage del giocatore e la società si stanno riunendo per cercare di trovare un'intesa. Il difensore, in scadenza a giugno con il Milan, è allettato dalla possibilità di vestire la maglia della squadra per la quale ha sempre fatto il tifo. Ma bisogna trovare la quadra sull'ingaggio. La Lazio offre un quinquennale e un ingaggio da circa 3 milioni a stagione, serve uno sforzo ulteriore. Come riferisce Damiano "Er Faina" è in corso in questi minuti l'incontro tra la Lazio e Raiola per lavorare a un compromesso e assicurare a Sarri il primo rinforzo in vista della prossima stagione.

