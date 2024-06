Calciomercato Lazio | Lotito non molla Samardzic: pronto il rilancio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Rimane viva la pista Samardzic. Completati gli affari Tchaouna e Noslin, la Lazio punta al colpo a effetto: nel mirino c'è sempre il centrocampista dell'Udinese. Il presidente Lotito, dopo l'incontro di qualche giorno fa con il diesse bianconero Nani, punta a un nuovo rilancio. La prima offerta è stata di 15 milioni più bonus, ma la richiesta è di 22,5 (non si scende sotto i 20).

In Turchia si fa spazio il Fenerbahce di Mourinho, che sarebbe pronto a presentare una proposta al club friulano, non ancora arrivata. L'Udinese per Samardzic non accetta contropartite (è stato offerto Cancellieri, senza successo). Perciò si può solo alzare l'offerta per lasciar partire il calciatore. Non ci sarebbero altre squadre interessate: se l'affare dovesse andare per le lunghe, la società bianconera potrebbe essere costretta a dover abbassare il prezzo.

Dopo l'affare saltato con l'Inter l'estate scorsa, il serbo vorrebbe rimanere in Italia o comunque giocare in un top club europeo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport: sarebbe molto più difficile una sua permanenza a Udine, nonostante le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Nani che sarebbe ben felice di trattenere il suo centrocampista ancora per un altro anno.