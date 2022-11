Calciomercato Lazio | Milinkovic, Kezman vede oltre la Juve: incontro con una big d'Europa

TUTTOmercatoWEB.com

Milinkovic-Savic non è solo un desiderio della Juventus, invischiata in questi giorni in problematiche ben più importanti del ricercare rinforzi in sede di calciomercato. Il centrocampista della Lazio, attualmente impegnato con la Serbia in Qatar, è finito nel mirino del Real Madrid. Non si parla di indiscrezioni o voci relative alla valutazione. Per "DiarioGol", una delle testate più importanti di Spagna, l'agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, ha già definito e programmato un incontro con Florentino Perez, patron dei blancos. Il Sergente, ancora impegnato nel Mondiale qatariota al fine di trascinare la propria nazionale agli ottavi di finale, ha un prezzo elevato, motivo per cui la strategia di eventuali compratori sembra sempre la medesima: prima accordarsi con il procuratore. Per il Real Madrid, con Toni Kroos ormai a scadenza e Luka Modric avviato alla fase conclusiva della sua carriera, Milinkovic-Savic rappresenta l'identikit ideale di quel calciatore "totale" e moderno in grado, anche per l'ancora giovane età, di sopperire a presenti e future necessità.