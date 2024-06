Calciomercato Lazio | Noslin, il Verona ha fretta: la strategia di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Continua ad allungarsi la lista di nomi associati alla Lazio per il mercato. Tuttavia, rimangono in lizza - da settimane - altri profili. Noslin, tra tutti. Baroni l'ha impiegato in ogni posizione della trequarti e anche come prima punta nel 4-2-3-1. Sarebbe un'alternativa in più a Immobile e Castellanos, ma non solo: l'olandese ha colpito per duttilità. Lotito e Setti - riferisce il Corriere dello Sport - parlano da settimane. In questo senso l'arrivo a Roma di Baroni può facilitare l'affare, sarebbe una sorta di indennizzo per il via libera concesso al tecnico. Il presidente gialloblù mette fretta, vorrebbe chiudere entro fine giugno come era successo nel 2022 per Cancellieri. Dalla sua, come anticipato, la Lazio sta provando a inserire il cartellino di Akpa Akpro per abbassare il presso - 10 milioni più l'ivoriano, che però va convinto. La richiesta dell'Hellas è di 18 milioni.

