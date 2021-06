Calciomercato Lazio, Orsolini idea concreta per l’attacco: la richiesta del Bologna

CALCIOMERCATO LAZIO - Il club biancoceleste è a caccia di ali d'attacco. Dopo l'addio di Inzaghi e l'arrivo di Sarri, la Lazio dovrà operare sul mercato per accontentare il nuovo allenatore e plasmare la squadra per il suo 4-3-3. Con il cambio di modulo, la società dovrà puntellare la squadra in alcune zone del campo, in primo luogo le fasce offensive. La Lazio non ha praticamente giocatori di ruolo in quella posizione e il calciomercato potrebbe regalare nuove risorse per Sarri. Come appreso dalla nostra redazione, al club piace molto Riccardo Orsolini. L'esterno destro del Bologna è finito sul taccuino della dirigenza biancocelste. La richiesta del club rossoblu è di circa 12 milioni di euro, ma la Lazio spera di strapparlo a Mihajlovic per qualche milione in meno. Il calciatore classe 1997, che Sarri aveva cercato anche nella sua scorsa esperienza alla Juventus, vanta 121 presenze in Serie A condite da 23 gol e 16 assist. Mancino che gioca a destra con il piede invertito, Orsolini può essere un profilo molto interessante per la nuova Lazio del Comandante.

