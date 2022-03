Calciomercato Lazio, parte l'assalto a Romagnoli: le cifre dell'offerta

La Lazio vuole cercare di anticipare la concorrenza e piazzare un colpo importante per il progetto tecnico di mister Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Romagnoli-Lazio, si può entrare nel vivo a stretto giro. Saranno settimane importanti, le prossime, per definire il futuro dell'attuale capitano del Milan che con il club rossonero è in scadenza a giugno e - secondo diversi rumors - sogna un ritorno a Roma, stavolta sponda biancoceleste, perché della Lazio è sempre stato tifoso. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni è in programma un incontro tra Tare e l'entourage di Romagnoli per gettare le basi di un accordo. La Lazio è pronta a offrire un contratto da 3,2-3,3 milioni di euro più bonus per convincere il classe '95. L'insidia maggiore è rappresentata dalle possibili concorrenti, soprattutto big come Juve e Barcellona che potrebbero offrire ovviamente cifre più sostanziose. Per questo la Lazio deve muoversi in anticipo per cercare di piazzare un super colpo in vista della prossima stagione.