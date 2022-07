Calciomercato Lazio, Pastorello ad Auronzo: la soluzione per Acerbi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA , CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato della Lazio ha già regalato sei colpi a Maurizio Sarri, tre dei quali centrali di difesa. Romagnoli, Casale e Gila comporranno con Patric e Kamenovic il pacchetto a disposizione del tecnico, con Acerbi in uscita. Il difensore ex Sassuolo anche ieri ha lavorato a parte, non partecipando alla partita contro il Primorje, e aspetta la chiamata di una big per tornare a giocare in Champions League. Nel frattempo ad Auronzo è arrivato il suo manager Federico Pastorello, per incontrare il ragazzo e fare un punto della situazione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sta risalendo la candidatura dell'Inter, dopo l'epilogo della telenovela Bremer. Acerbi sarebbe felice di tornare a lavorare con Simone Inzaghi, nonostante in nerazzurro sulla carta sarebbe un'alternativa al terzetto Skriniar - de Vrij - Bastoni.