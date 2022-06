Calciomercato Lazio, Pedrinho vicino ai biancocelesti? Parla l'agente

Il terzino del Santos Under 20 è stato accostato alla Lazio, è in scadenza di contratto con il Peixe, l'agente fa chiarezza

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

Triennale sul piatto e Lazio molto forte su Pedrinho. La notizia è rimbalzata dal Brasile nel tardo pomeriggio di martedì, ha fatto rumore. Classe 2002, Pedro Henrique Cunha Scaramussa, è l’esterno mancino della formazione sub-20 del Peixe, fa parte della generazione dei Meninos da Vila che hanno brillato fin da bambini con la maglia del Santos insieme a Kaio Jorge, Ivonei e Renyer. Pedrinho in queste ore è in Italia, a Napoli, sta risolvendo questioni burocratiche per l’ottenimento del passaporto italiano (ha origini campane), è uno step fondamentale per un futuro in Europa. Futuro imminente? Il giocatore ha il contratto in scadenza a dicembre, dal 30 giugno sarebbe libero di firmare un pre accordo con qualsiasi altro club, per il club brasiliano è una corsa contro il tempo. La Lazio monitora la situazione, ha sondato di Pedrinho, ma l’entourage del terzino getta acqua sul fuoco e ai nostri microfoni dice: “Per ora l’unica offerta concreta che abbiamo sul tavolo è quella di rinnovo con il Santos, la Lazio non ci ha recapitato proposte”. Il domani in Italia, però, non può essere escluso: “Vediamo, per ora abbiamo ricevuto sondaggi dalla Serie A e dal Portogallo”. Gli agenti del giocatore smentiscono di aver ricevuto offerte da Roma, non che non ci sia interesse per il giocatore. Pretattitca o verità? Saranno le prossime settimane a rivelarlo. Pedrinho è giovane, compirà 20 anni tra nove giorni, sta per ottenere il passaporto italiano, prepara il futuro in Europa. Dove, però, è ancora da scoprire.

