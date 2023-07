Calciomercato Lazio | Più Berardi che Zielinski: la strategia di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domenico Berardi e Piotr Zielinski sono i due nomi di maggior peso trattati dalla Lazio in sede di calciomercato. Entrambi sono dei pallini di Maurizio Sarri e rispondono alla perfezione alle esigenze tecniche biancocelesti: l'azzurro sarebbe l'esterno tanto invocato dal tecnico, mentre il polacco raccoglierebbe il testimone lasciato da Sergej Milinkovic.

Calciomercato Lazio, Berardi più di Zielinski

Partiamo dal presupposto che Sarri sarebbe felicissimo di abbracciare entrambi al più presto. La società, dal canto suo, riflette sulla possibilità di investire gran parte del suo budget su due giocatori classe '94: una strategia basata sull'assalto a uno dei due, con un profilo più futuribile ma comunque importante per l'altro ruolo, è sicuramente la strada reputata più opportuna a livello gestionale. Secondo quanto appreso dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it in caso di scelta tra Berardi e Zielinski, lo staff tecnico opterebbe per il primo, ovviamente a patto che il sostituto di Milinkovic sia comunque un profilo di alto livello.

Calciomercato Lazio, sia Berardi che Zielinski: l'opzione

Il presidente Lotito ha smentito di aver ricevuto offerte ufficiali per Immobile, dichiarandolo assolutamente incedibile. In questa sessione di calciomercato però la variabile impazzita dell'Arabia Saudita va sempre tenuta in considerazione, a maggior ragione in virtù dell'importanza del capitano biancoceleste sia in campo che nello spogliatoio. Nel malaugurato caso di separazione da Ciro, la strategia della società cambierebbe, dovendo sopperire anche all'esperienza del bomber più prolifico della storia del club: così il duplice colpo Berardi - Zielinski diventerebbe prioritario, per non abbassare troppo il tasso tecnico della squadra. Sarebbe impellente anche l'acquisto di un centravanti, con le attenzioni della Lazio rivolte a profili più giovani.

