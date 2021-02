Calciomercato Lazio, portiere cercasi: ecco tutti i nomi sul taccuino

CALCIOMERCATO LAZIO - Avanti con Reina, ma non solo. La Lazio proverà ad allungare di un anno l'accordo con il portiere spagnolo, ma necessariamente dovrà fare delle valutazioni. Il contratto di Strakosha scade nel 2022 e il club dovrà decidere il da farsi. A oggi sono alte le possibilità che l'albanese possa lasciare Formello in estate. Il mercato è ovviamente imprevedibile, ma la sensazione è che l'ex Primavera possa salutare.Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, nel frattempo sono circolate diverse voci in merito a possibili candidati. In Italia piacciono i profili di Montipò del Benevento e Micai della Salernitana (finito ai margini dopo l'acquisto di Belec). L'indiscrezione più suggestiva invece riguarda Vanja Milinkovic-Savic, il fratello di Sergej, che è di proprietà del Torino. All'estero invece sono stati accostati i nomi dei giovani Anatoliy Trubin (2001 dello Shakhtar) e Vincent Angelini (2003 del Celtic). Tra i giovani, però, la Lazio però punto molto su Gabriel Pereira, portierino arrivato in prestito dal Monaco lo scorso agosto e che mercoledì ha debuttato con la Primavera. Deve ancora compiere 19 anni, è stato convocato più volte dalle selezioni giovanili del Brasile ed è assolutamente uno dei profili più interessanti nel suo ruolo.

