Calciomercato Lazio | Presto nuovo incontro: l'ultimo colpo sarà a centrocampo

RASSEGNA STAMPA - "Il mercato della Lazio non è chiuso", scrive Il Corriere dello Sport. Tra domani e martedì, Baroni, Lotito e Fabiani si confronteranno nuovamente. Si parlerà di centrocampo e di un ultimo colpo da chiudere prima della fine del mese. Con ogni probabilità la Lazio punterà su Folorunsho (anche se sono in corso delle riflessioni), soprattutto per problemi di lista, o su under 22.

Baroni preferirebbe andare su un playmaker, come scrive il quotidiano. In rosa ci sono già Rovella, Cataldi e Vecino: molto dipenderà dalle loro risposte e dal loro futuro. In estate è stata discussa tanto la posizione del numero 32. Lo stesso vale per l'uruguaiano, in scadenza nel giugno 2025 e ancora molto prezioso. La società ci punta.

Per Folorunsho la Lazio spera di ottenere uno sconto dal Napoli (prestito con riscatto a 12 milioni). Non si possono escludere comunque gli under 22 come Alcaraz del Southampton, su cui è forte anche il Flamengo, o come Alexsander del Fluminense, accostato lo scorso inverno. Sulla trequarti, invece, l'acquisto di Dia ha chiuso al momento all'arrivo di Cherki del Lione, possibile solo in caso di eventuale cessione di Isaksen.