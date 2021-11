Calciomercato Lazio, prima gli esuberi e poi le entrate: tutti i nomi

Gennaio si avvicina e la Lazio studia la propria strategia di mercato. Prima di qualsiasi colpo in entrata andranno piazzati i giocatori che non trovano spazio nella rosa di Sarri, dagli esuberi a chi ha avuto qualche chance ma non l'ha saputa sfruttare. Lukaku, Adekanye, Durmisi, Jony, Lombardi, Rossi, Falbo, Jorge Silva e Cerbara si allenano a parte a Formello e cercano una sistemazione. La maggior parte di loro è reduce da un prestito non andato al meglio e spera in maggiore fortuna nella prossima avventura.

GLI ALTRI NOMI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Muriqi, Escalante e Vavro sono gli altri nomi in uscita: il primo spera nel ritorno al Fenerbahce, il secondo ha disputato solo 8 minuti in campionato e l'ultimo non ha mai convinto in biancoceleste. Liberato spazio grazie a qualche cessione, la Lazio si concentrerà anche sulle entrate. Le priorità sono un vice Immobile, un'altra ala e un terzino in più. Per la prima categoria in lizza ci sono due nomi stuzzicanti, ovvero Botheim del Bodo Glimt che ha già fatto male alla Roma e Sesko del Salisburgo, classe 2003 dal fisico imponente. Kamenovic, non tesserato in estate, è pronto a firmare e sarà il primo "acquisto".

Lazio - Juventus, è Sarri contro Allegri: dalla Toscana all'Olimpico, quante sfide!

Lazio, Felipe Anderson vuole sfatare il tabù Juventus: sempre sconfitto contro i bianconeri

TORNA ALLA HOME PAGE