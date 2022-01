Calciomercato Lazio, rebus Kamenovic tra promesse e la volontà di Sarri: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimo giorno di calciomercato invernale e club chiamati a chiudere le operazioni per regalare nuovi colpi ai rispettivi allenatori. La Lazio si trova ancora a quota zero rinforzi e cresce il pessimismo tra i tifosi che si aspettavano un gennaio completamente diverso. A oggi non è stato depositato nemmeno il contratto di Dimitrije Kamenović. Il difensore è stato acquistato esattamente un anno fa ed era rimasto sei mesi in prestito al Čukarički. Già in estate il suo tesseramento era stato rimandato per problemi burocratici e per una prima bocciatura di Maurizio Sarri. Il tecnico apprezza l'impegno del calciatore, ma non lo ritiene pronto per la Lazio. Tra agosto e oggi le cose non son cambiate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il ritardo nel tesseramento del classe 2000 dipende proprio dal mancato assenso del mister biancoceleste. Sarri vorrebbe un difensore duttile e più pronto all'uso.

IPOTESI TRAMONTATA? - La Lazio, però, si è impegnata con Kezman che il calciatore sarebbe stato tesserato. L'agente cura anche gli interessi Marusic e Milinkovic Savic e i rapporti con Tare e Lotito sono ottimi. L'ipotesi di un prestito sembra esser tramontata, anche perché al momento non ci sarebbe alcun club sul giocatore pronto a prelevarlo, né in prestito né a titolo definitivo. Senza dimenticare il benestare di calciatore ed entourage che davano ormai per scontato il suo approdo tra i capitolini. La Lazio, infine, ha versato già tre milioni per lui. Per tutti questi motivi appare praticamente certo il suo tesseramento con i biancocelesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.