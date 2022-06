Calciomercato Lazio, rottura Mertens - Napoli: entourage smentisce cifre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La notizia è della tarda mattinata: rottura tra il Napoli e Dries Mertens nella trattativa per il rinnovo del contratto. Come emerso da tutti gli organi di stampa la distanza tra giocatore e club sarebbe incolmabile, con una richiesta di 4 milioni a stagione per due anni. Alla Gazzetta dello Sport però l'entourage del belga ha smentito categoricamente la cifra diffusa, assicurando che Mertens avrebbe richiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo automatico in vigore nell’attuale contratto, ossia 5 milioni netti (quindi biennale da 2,5 a stagione). Dal canto suo la Lazio osserva interessata, considerando il feeling tra il bomber e Maurizio Sarri, colui che lo ha reinventato attaccante centrale.

CALCIOMERCATO LAZIO, MERTENS - NAPOLI: IL RINNOVO SI ALLONTANA

