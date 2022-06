Calciomercato, rottura tra Mertens e De Laurentiis. Il rinnovo ora è lontanissimo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il legame tra Dries Mertens e il Napoli si fa sempre più debole o addirittura rotto definitivamente. Il calciatore, che aveva espresso la volontà di terminare la carriera in azzurro, sperava nel rinnovo con richiesta di un biennale da 4 milioni netti a stagione trovando la dura opposizione di Aurelio De Laurentiis. Secondo Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, il rapporto tra la società e l’attaccante sarebbe ormai chiuso: “Mertens ha chiesto un biennale da 4 milioni netti a stagione senza resettare le commissioni da elargire alla società belga che gestisce la sua procura. Una provocazione più che una richiesta, che il Napoli avrebbe definito irricevibile. De Laurentiis era pronto ad offrirgli un rinnovo di un anno sfruttando l’opzione unilaterale stilata ai tempi dell’ultimo rinnovo e valida fino al 15 giugno con cifre contenute (circa 1,8 milioni di euro più bonus). Aurelio chiedeva un gesto d’amore a Mertens che non è arrivato. Titoli di coda tristi per una storia calcistica meritevole di ben altro epilogo”.