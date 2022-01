Calciomercato Lazio, Sarri punta sugli italiani: le idee

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – Il calciomercato è avviato e la Lazio è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa, tenendo sempre a mente le richieste di Sarri. Al momento ancora nessun acquisto, l’indice di liquidità è bloccato e servono cessioni. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la linea da seguire per il tecnico sarebbe quella di acquistare in Italia, preferibilmente anche tra i giovani in modo da poterli plasmare e garantire così uno sviluppo e una crescita per la squadra. Diversi sono i motivi per cui è preferibile acquistare in Italia: gli affari sono molto più dispendiosi economicamente ma forniscono maggiori garanzie.

Prima fra tutte quella del rendimento: i giocatori che provengono dal campionato italiano non avranno problemi di adattamento e possono incidere sin da subito come è successo con Immobile, Acerbi e Zaccagni. Anche la lingua è un altro fattore importante in questo senso. Per questo i nomi di Casale e Parisi non sono sulla lista per caso. Bisognerà attendere che la situazione economica della Lazio si sblocchi e vedere come si evolverà il mercato.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, Lazzari va sacrificato: lo vuole un top club di Serie A

Calciomercato Lazio, Sarri sogna Nuno Tavares: la situazione