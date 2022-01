Calciomercato Lazio, Sarri sogna Nuno Tavares: la situazione

Piaceva in estate, non è cambiato il gradimento di Sarri. Nuno Tavares resta uno dei giocatori attenzionati dal tecnico, uno dei preferiti per la fascia mancina. L’allenatore l’ha indicato alla società, lo accoglierebbe volentieri a Formello per rinforzare la fascia mancina. L’Arsenal l’ha preso in estate dal Benfica, l’ha pagato circa 8 milioni di sterline, una cifra non esorbitante, soprattutto per le casse dei club britannici. Tavares non sta trovando lo spazio che sperava, è chiuso da Tierney, uno dei pilastri della squadra di Arteta. Il portoghese, classe 2000, fin qui ha giocato solo il 34% dei minuti a disposizione, partendo da titolare solo in sei occasioni in campionato, in corrispondenza proprio dell’infortunio di Tierney. L’Arsenal non lo considera incedibile, certo fa una valutazione importante, che oscilla tra i 18 e i 15 milioni. Praticamente il doppio di quanto sborsato in estate per prenderlo. La Lazio lo sa, ha avuto contatti con chi ne gestisce gli interessi, garantirebbe un posto da titolare e maggior continuità. Il problema è ovviamente il prezzo. La Lazio al momento non ha le risorse necessarie, è bloccata dall’indice di liquidità, servirebbe la cessione di Lazzari. Inoltre sarebbe necessario un punto d’incontro con i Gunners, con la Lazio che preferirebbe operare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Scenario complesso, ma Nuno Tavares piace molto a Sarri.

