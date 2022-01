Calciomercato Lazio, scatta l'obbligo di riscatto dell'Inter per Correa. Ma l'indice di liquidità...

Oltre all'effetto che ha avuto sulle classifiche delle due squadre, la vittoria dell'Inter sulla Lazio ha avuto dei risvolti anche in chiave di mercato: come era stato stabilito ad agosto, infatti, il primo punto realizzato dai nerazzurri nel 2022 ha fatto sì che scattasse l'obbligo di riscatto per Joaquin Correa, trasferitosi a Milano sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni di euro. La seconda parte del trasferimento, pattuita sui 25 milioni per il riscatto obbligatorio, dovrà essere in parte girata al Siviglia per accordi precedenti - poco meno di 4 milioni di euro - e andrà a bilancio dall'1 febbraio: questo significa che, purtroppo, questi soldi in entrata influiranno sull'indice di liquidità a partire da marzo e quindi non su quello attuale.