Calciomercato Lazio | Stengs in stand-by, Baroni spinge per Noslin: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Baroni a confronto con la sua Lazio. Ieri pomeriggio come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, tecnico e società hanno svolto una riunione tecnica in cui hanno fatto il punto della situazione in merito al calciomercato. Dia e Noslin sono i due profili alternativi per l'attacco, mentre, come riporta il Corriere dello Sport, l’affare Stengs rimane in stand-by. I due olandesi infatti non possono arrivare tutti e due.

Baroni spinge per Noslin che può giocare come centravanti, ala e trequartista nel 4-2-3-1 avendolo lanciato a Verona. Il giocatore è valutato 18 milioni, ma la Lazio dopo aver fatto un’offerta da 10 mSilioni più bonus, è pronta a inserire anche Akpa-Akpro nell’operazione che piace a Zanetti, neo allenatore dei gialloblù. Lotito lo valuta 5-6 milioni, Setti meno. Nel frattempo che le parti arrivino a dama, la Lazio è in chiusura per Dele-Bashiru, mezzala dell’Hatayspor, con cui l'intesa è totale.