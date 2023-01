Calciomercato Lazio, tra Bonazzoli e l'indice di liquidità: le ultime

I biancocelesti devono sbloccare l'indice di liquidità per potersi muovere. Fares non trova squadra e Bonazzoli resta in attesa...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio insegue un posto in Champions League. Le percentuali per i biancocelesti sono aumentate per la penalizzazione della Juventus, ma Sarri avrebbe bisogno di qualche arma in più per proseguire la sua corsa. Gli infortuni di Immobile hanno mostrato una coperta troppo corta in attacco. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, un colpo per il reparto avanzato aiuterebbe Sarri nelle rotazioni visti i tanti impegni ravvicinati. Il mister ha indicato Federico Bonazzoli come suo preferito. A Tare piace Sanabria, in uscita dal Torino. Per entrambi, però, la tsrada è in salita. In primo luogo perché i biancocelesti devono prima sbloccare l'indice di liquidità. Le cessioni di Kamenovic e Marino non bastano, serve anche l'uscita di Fares. L'algerino si sta allenando con la squadra ed è andato in panchina con Sassuolo e Bologna, ma è difficile trovare una sistemazione a un calciatore fermo da un anno per infortunio. La Salernitana ha rifiutato lo scambio di prestiti e per Bonazzoli vuole l'obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Il Torino, invece, deve prima prendere Shomurodov prima di lasciar partire il paraguayano. Il tempo scorre e probabilmente si arriverà alle ultime ore. Per il terzino sinistro, invece, Luca Pellegrini resta in pole. Anche in questo caso dipenderà dall'indice di liquidità e da quello che accadrà sperando che l'Eintracht, che aveva dato il via libera nei giorni scorsi, non abbia cambiato idea.