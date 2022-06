Calciomercato, Luis Alberto può sbloccare Ilic: su di lui due club spagnoli

Luis Alberto supera Milinkovic come cessione di lusso per rinforzare le casse: i biancocelesti hanno individuato il sostituto in Ilic ma prima serve...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Fino a qualche settimana l'indiziato numero uno a partire per rinforzare le casse della Lazio era Milinkovic-Savic, ma le cose sembrerebbero essere cambiate rapidamente. In questi giorni, nelle gerarchie, Luis Alberto avrebbe scavalcato il compagno serbo che, fino a oggi, non ha ricevuto nessuna offerta. Al contrario per lo spagnolo l'interesse del Siviglia sembrerebbe essere concreto, tanto che sarebbero arrivati ad offrire per lui circa 20 milioni di euro (16 di parte fissa e 4 di bonus, ndr). Secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, però, il club andaluso non è l'unico interessato. In queste ore, infatti, si sarebbe fatto avanti anche il Valencia di Gattuso che, come i connazionali, valuta il Mago sempre intorno ai 20 milioni di euro. Luis Alberto tornerebbe volentieri in Spagna, alla Lazio sta bene ma il suo paese e, Siviglia in particolar modo, li riabbraccerebbe volentieri. A queste condizioni, però, la Lazio non lo lascerà andare: Lotito chiede circa 25/30 milioni di euro, dal momento che dovrà versare il 30 per cento della futura rivendita nelle casse del Liverpool.

LUIS ALBERTO SBLOCCA ILIC - La cessione di Luis Alberto in casa Lazio diventa però quasi essenziale per sbloccare il mercato. I biancocelesti hanno bisogni di entrate per reinvestire nei vari reparti: come la difesa, la porta e il centrocampo. Se il Mago dovesse uscire, infatti, è normale che la Lazio sarà costretta a sostituirlo e il nome in pole da settimane è Ivan Ilic dell'Hellas Verona. Valutato 18 milioni di euro, e nel mirino anche del Brighton, il serbo è il preferito di Sarri in quel ruolo e il tecnico toscano rinuncerebbe a Luis Alberto pur di arrivarci. La cessione dello spagnolo, dunque, diventa essenziale per sbloccare Ilic, ma non solo. Sempre secondo il quotidiano, la Lazio avrebbe sondato anche la pista che porta a Benjamin Bourigeaud del Rennes, profilo più esperto, ma anche più costoso del giocatore scaligero.