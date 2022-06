Calciomercato Lazio, Schira: "Anche un club di Premier su Ilic..."

Ivan Ilic e Nicolò Casale sono i due colpi che la Lazio vorrebbe piazzare dall'Hellas Verona. Per il serbo, però, non ci sarebbe solo la Lazio...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i nomi usciti in ottica Lazio, quello di Ivan Ilic è uno dei più concreti. Il centrocampista serbo piace molto alla dirigenza biancoceleste che, se dovesse riuscire a piazzare delle uscite, sarebbe pronta a farsi avanti per chiudere. Il tempo, però, passa e per il giocatore dell'Hellas Verona non ci sarebbe solo la Lazio, ma, secondo quanto scrive Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, anche il Brighton. Il club di Premier, campionato che Ilic conosce bene essendo un ex Manchester City, vorrebbe riportarlo in Ingilterra ma deve fare i conti con la richiesta di 18 milioni di euro del club scaligero. La Lazio stessa, prima di poter affondare, avrebbe necessità di chiudere delle cessioni, in modo da tale da poter poi tentare il doppio colpo Casale-Ilic dall'Hellas.

Pubblicato il 27/06