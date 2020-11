Caso tamponi Lazio, le Pec faranno la differenza: i dettagli

La questione principale su cui la procura sta indagando in casa Lazio riguarda il comportamento della società, le comunicazioni dei positivi alla Asl di riferimento e anche la gestione corretta o meno della bolla. C'è però un dettaglio importante che potrebbe fare la differenza. Come riporta La Repubblica infatti la Lazio sostiene di "aver depositato le Pec indirizzate alle Asl di riferimento" sulle positività riscontrate alla vigilia di Bruges- Lazio. La procura però sembra non essere del tutto convinta ed è proprio questo che potrebbe spostare gli equilibri verso un deferimento o meno. La società è comunque sicura di aver fatto tutto in piena regola e di non aver commesso violazioni.

