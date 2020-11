Zoff: "Ecco perché la Lazio ha perso lo scudetto. E in Champions..."

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale ed ex allenatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche della squadra di Simone Inzaghi. Dal finale della scorsa stagione all'inizio della nuova, queste le parole del campione del mondo 1982: "Questa estate la Lazio ha subito troppo la pressione e ha perso lo scudetto, troppe gare ravvicinate. Inzaghi ha ripreso in mano la squadra e in Champions ho visto una Lazio di livello internazionale. In passato aveva spesso snobbato l'Europa League. Inzaghi? Alla sua Lazio servono risultati importanti anche in Europa".

QUALIFICAZIONI MONDIALI, L'ARGENTINA DI CORREA FERMATA DAL PARAGUAY

LAZIO, LE PAROLE DELL'AVVOCATO GENTILE

TORNA ALLA HOME PAGE