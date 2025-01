Cesari svela il faccia a faccia tra Pairetto e Zaccagni: "Mi stai dando fastidio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma si è portata a casa il derby contro la Lazio grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers. Ma il match è stato segnato da alcuni episodi di grande nervosismo come la rissa nel finale e il brutto fallo di Paredes su Castellanos. Intervenuto nel corso di Pressing, Graziano Cesari ha posto l'attenzione su un faccia a faccia tra l'arbitro dell'incontro e il capitano della Lazio: "Pairetto gli dice “Mi stai dando fastidio”. La risposta di Zaccagni è secca “Anche tu a me dai fastidio”. Qui c’è qualcosa che non funziona, qualche cosa che manca in questa situazione. Se ti rivolgi a un calciatore in questo modo tutti gli altri intorno in qualche modo si sentono anche legittimati a risponderti in quel modo".

TORNA ALLA HOMEPAGE