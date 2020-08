DIRETTA - Calciomercato Lazio: David Silva prende tempo, Kumbulla ancora nel mirino. Su Fares...

In casa Lazio, si vuole chiarire il prima possibile la situazione relativa a David Silva. Lo spagnolo è un pluricampione, tante lo stanno corteggiando, ma non può pensare che i biancocelesti lo aspettino all'infinito. Adesso anche la dirigenza sta riflettendo. L'ormai ex City deve deve una risposta finale da giorni. Tare e Lotito vogliono sapere se possono contare su di lui, gran parte delle strategia di mercato dipendono dal suo acquisto. Tuttavia, le sensazioni rimangono positive, anche dopo la voce relativa all'interesse da parte della Juventus, e in particolare di Andrea Pirlo. La notizia non ha trovato riscontro, tantomeno a Torino. Altre voci vorrebbero anche Inter, Milan e Siviglia interessate, ma sembrerebbero più azioni di disturbo che reali trattative. L'entourage di Silva avrebbe preso tempo per analizzare il contratto, ma sembra che "Merlino" sia destinato a diventare un giocatore della Lazio appena terminerà la sua avventura con il City.

GLI ALTRI NOMI - In fase di definizione il passaggio di Vedat Muriqi. Accordo raggiunto con Fenerbahce per 18 milioni di euro che entreranno nelle casse del club turco. Pronto per l'attaccante un contratto di cinque anni da due milioni di euro (bonus compresi). Vicino alla chiusura anche l'operazione Fares. L'esterno della Spal è a un passo dall'approdo nella Capitale: decisivo il colloquio in programma nei giorni immediatamente seguenti a Ferragosto. Il primo nome per quanto riguarda la difesa, infine, rimane Marash Kumbulla. La prima offerta al Veron è stata di 20 milioni più il cartellino di Andrè Anderson. Ora, la Lazio potrebbe inserire un'altra contropartita, come Lombardi, appena tornato dal prestito alla Salernitana.

MERCATO IN USCITA - Caicedo sembra ad un passo dall'addio ma, se fino a qualche ora fa il Qatar sembrava la destinazione preferita, nelle ultime ore c'è stata l'inserimento dell'Atalanta, che considererebbe l'ecuadoregno l'alternativa ideale a Duvan Zapata. Un altro biancoceleste che potrebbe lasciare Roma è Adekanye. Il giovane attaccante piace in Francia, Inghilterra e Olanda. La Lazio ancora al lavoro per trovare il vice Strakosha. Consigli e Sergio Rico sono in uscita, mentre Proto dovrà affrontare un'operazione al braccio che lo terrà out per 3-4 mesi.

