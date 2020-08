Calciomercato Lazio, Tahsin esce allo scoperto: "Un sogno giocare a Roma"

Ha solamente sedici anni ma per Alpaslan Tahsin è già arrivato il momento di spiccare il volo. Il giovane talento viene corteggiato da mezza Europa e tra i club in corsa c'è anche la Lazio. Tare starebbe pensando anche al classe 2004, un gioiellino che costerebbe soltanto il premio di formazione. Nato in Grecia da genitori turchi, gioca nell'Academy del Paul Komotini, piccola società della Macedonia orientale legata al Paok Salonicco. Nell'ultima stagione ha collezionato numeri da vero goleador: 24 gol e 30 assist con l'Under 17. Lusingato dall'attenzione nei suoi confronti, Tahsin ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Ihlas', agenzia di stampa turca, menzionando anche l'interesse della Lazio: "Queste voci non possono che farmi piacere. L'Atletico mi ha scoperto a 9 anni, sarebbe la squadra preferita se dovessi scegliere la Liga. Anche in Serie A ci sono squadre importanti. Roma è una città magica, potrei giocare nella Lazio, che mi sta seguendo. Sarebbe un sogno giocare nella capitale d'Italia".

