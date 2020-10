DIRETTA - Calciomercato Lazio, quanti esuberi da gestire per Tare: la situazione

Come dichiarato direttamente dal ds Tare, il mercato della Lazio in entrata si è concluso con Andreas Pereira (Hoedt rientra negli acquisti anche se dev'essere ancora formalizzato, ndr). Quello in uscita invece è tutt'altro che terminato: tante, forse troppe, sono le situazioni rimaste in sospeso e che aspettano di conoscere il proprio destino. Durmisi, Di Gennaro, Kiyine e Andre Anderson sono fuori dai progetti di Inzaghi. Il danese potrebbe finire al Cadice, mentre l'ex Cagliari potrebbe tornare alla Juve Stabia. Il marocchino e l'italobrasiliano, invece, potrebbero fare ritorno alla Salernitana al fotofinish. Potrebbe essere in uscita anche Jordan Lukaku che, con l'arrivo di Fares e Marusic che all'occorrenza può coprire entrambe le fasce, senza trascurare il reintegro di capitan Lulic, difficilmente vedrebbe il campo. Il belga è stato escluso dai convocati per l'Inter e gli è stato preferito Djavan Anderson, che rischai di essere confermato. Differenti le situazioni di Caicedo e Bastos: entrambi potrebbero partire se arrivasse l'offerta giusta, ma al momento rimangono valide alternative per Inzaghi, considerando anche le varie difficoltà numeriche in difesa (per la partita di oggi sono stati convocati solo 5 difensori). Domani sera, con la conclusione del calciomercato, scopriremo come finiranno queste questioni lasciate in sospeso.

Lazio - Inter, probabili formazioni: due recuperi importanti per Inzaghi

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Giuste tutte queste aspettative. Mercato? Che chiuda presto..."

Torna alla home page