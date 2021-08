DIRETTA | Calciomercato Lazio, Ramadani tenta di agevolare Tare: i nomi proposti

Il mercato della Lazio è attualmente bloccato. L'indice di liquidità sta tenendo in ostaggio Tare e le operazioni in entrata da tempo concluse (Felipe Anderson, Hysaj e Luka Romero non sono ancora stati ufficializzati). Fili Ramadani, agente di Sarri, è entrato in soccorso del ds laziale nella notte: i due si sono incontrati a cena e hanno parlato di affari. Il manager ha proposto Brekalo del Wolfsburg e avanzato nuovamente Kostic dell'Eintracht Francoforte. Entrambi sono in scadenza nel 2023. Rimangono aperte le piste per Shaqiri, Januzaj e Callejon. L'ipotesi Grimaldo non è da escludere. Basic attende novità, ma c'è bisogno di cedere per poter acquistare. Correa o Luiz Felipe in partenza? Al momento il centrale rimane, anche se l'Atalanta spinge per averlo e la Lazio si starebbe cautelando con Demiral; per l'argentino si attendono sviluppi e il colloquio con Sarri.