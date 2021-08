Calciomercato Lazio, se parte Luiz Felipe l'obiettivo è Demiral

RASSEGNA STAMPA - Il mercato di Lazio e Atalanta può incrociarsi e aprire nuovi scenari. La Dea sta per salutare Romero, destinazione Tottenham, e cerca il sostituto che Gasperini e la società avrebbero individuato in Luiz Felipe (è già arrivato Lovato dal Verona, ma il laziale piace). L'offerta dei nerazzurri è di 20 milioni, troppo bassa per convincere Lotito, che ne vuole 30. Al momento il brasiliano resta in biancoceleste, ma se le condizioni dovessero cambiare, la Lazio avrebbe già individuato l'erede: Demiral, che Sarri ha allenato alla Juve e che ritroverebbe con piacere a Roma. Lo riporta la rassegna di Radiosei. In realtà, il turco era la prima scelta proprio dell'Atalanta, Luiz Felipe però è più economico. Al momento è solo un'idea per una eventuale partenza dell'ex Salernitana, ma intanto la Lazio si guarda intorno.

Calciomercato, Sabatini a Sportmediaset: “Demiral può finire in orbita Lazio”

Torna alla home page